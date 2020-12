Lazio - Napoli, Riccio (vice Gattuso): "Siamo stati prevedibili". E sul gol di Immobile...

Torna a vincere all'Olimpico la Lazio nello scontro diretto Champions contro il Napoli. Nel post gara, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il vice allenatore del Napoli Luigi Riccio, in sostituzione di Gattuso, ancora alle prese con il problema all'occhio: "Oggi un passo indietro rispetto ad altre partite. Siamo stati pochi brillanti e molto prevedibili. Abbiamo perso molti palloni in transizione che la Lazio con la sua qualità ha saputo sfruttare. Non facciamo drammi, siamo dispiaciuti per aver perso contro una diretta concorrente. Sappiamo che non siamo questi, siamo stati troppo molli. Abbiamo bisogno di riprenderci subito mercoledì".

SCELTE - "Volevamo far rifiatare Demme che è un giocatore che spende moltissimo e sfruttare la qualità di Fabian Ruiz e Zielinski alle spalle di Escalante, ma siamo stati prevedibili. Ora è troppo facile cercare alibi. Ci aspettiamo di più da questa squadra. Stasera non abbiamo raggiunto i nostri standard. Siamo una squadra seria che cerca di mettere in pratica quello che sa fare, ma oggi non ci siamo riusciti".

Il GOL DI IMMOBILE - "Tutto troppo facile. Siamo stati troppo leggeri. Marusic ha avuto tutto il tempo di crossare e in area dovevamo marcare meglio. Ma tutto parte dall'azione che ha portato al cross".

Il vice di Gattuso è intervenuto anche in conferenza stampa:

Come vi spiegate l'atteggiamento diverso nel secondo tempo?

"È stato fatto tutto poco bene, non sianmo stati solidi siamo stati lenti e prevedibili. Tutto creato più per confusione che per organizzazione. Serata infelice da tutti i punti di vista, non ne facciamo un dramma anche se è la seconda sconfitta consecutiva, speriamo di ripartire subito dalla prossima partita".

L’atteggiamento?

"La nostra squadra non ha mai tradito, ha sempre risposto alle richieste del mister ma questa sera non è stato fatto. Speriamo sia stata solo una serata no. Ci siamo innervositi subito perdendo palloni banali, ma siamo una squadra seria e se per una sera non abbiamo risposto alle richieste dell’allenatore lo accettiamo".

Lozano?

"Siamo preoccupati per tutti gli infortunati, speriamo non sia nulla di grave".

Come sta il mister?

"Sta combattendo con questo problema che ora è peggiorato, ha subito accelerato la terapia. Speriamo che prima possibile torni tutto come prima".

Che problemi vede al di là delle assenze?

"Non aver fatto gol è una conseguenza, che sia stata la seconda consecutiva è un caso. Dovremo sicuramente migliorare per far sì che non accada spesso".

Mancanza di personalità?

"Credo che sia mancato un po’ tutto, la fase difensiva è stata poco solida. Le assenze le conosciamo e non stiamo qui a parlarne".