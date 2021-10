Lazio, nessuno come i biancocelesti contro le "big": il dato

La Lazio torna a vincere tra le mura domestiche dell'Olimpico in una gara tutt'altro che facile contro la Fiorentina. La squadra di Italiano non è riuscita a incidere e i biancocelesti hanno trovato la giocata vincente con Pedro. La squadra di Sarri così dopo aver battuto la Roma e l'Inter metto ko un'altra big del campionato. In realtà la Lazio in queste prime dieci giornate ha vinto tutti gli scontri diretti con le grandi, ad eccezione del Milan, come testimonia il dato riportato da Lazio Page. Considerano solo gli scontri tra le prime otto della classe i biancocelesti sarebbero infatti primi con una media punti di 2.25.

Classifica con i soli scontri tra le prime 8 Pt | Squadra | Partite | Media pt

9 | Lazio | 4 | 2.25

7 | Milan | 3 | 2.33

7 | Napoli | 3 | 2.33

5 | Juventus | 4 | 1.25

5 | Inter | 5 | 1

4 | Roma | 4 | 1

3 | Fiorentina | 5 | 0.6

1 | Atalanta | 3 | 0.33