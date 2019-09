Lazio, nessuno ha colpito più pali in Europa: la statistica

Questa volta la Lazio non è rimasta al palo. Contro il Parma i biancocelesti hanno portato a casa i 3 punti, è vero, ma questo non gli ha impedito di collezionare l'ennesimo legno della stagione. Il sesto ad essere precisi, lo riporta Lazio Page. Nessuno in Europa ha colpito più montanti dei biancocelesti, seguiti a stretto respiro da Manchester City e Verona cinque. Sul podio anche Norwich, Osasuna e Inter, ferme a quattro. Tra l'altro, tutti i pali biancocelesti hanno un loro personalissimo padrone. Il legno di Luis Alberto contro il Parma segue infatti quelli di Caicedo (Spal), Leiva, Immobile, Correa e Parolo (Roma).

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - PARMA

TORNA ALLA HOMEPAGE