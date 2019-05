Lazio, nessuno in Serie A vanta un centrocampo più prolifico: i numeri

Nell'arco della stagione che si è appena conclusa la Lazio ha scoperto l'arte del compensare. L'attacco non ha brillato come aveva fatto nell'annata 2017-2018, ma ci ha pensato il centrocampo a porre rimedio al calo del reparto offensivo. E Milinkovic e compagni hanno svolto un lavoro eccellente, degno di nota. I centrocampisti si sono trasformati in veri e propri marcatori e infatti nessuno in Serie A ha fatto meglio di loro. In tutto i protagonisti del reparto centrale della Lazio hanno messo a segno ben 21 gol. In Serie A, stando ai dati raccolti da Lazio Page, solamente il centrocampo dell'Atalanta è riuscita a raggiungerli. I biancocelesti, però, vantano una maggiore partecipazione alle azioni da gol degli attaccanti. Nella Lazio a segnare di più è stato Milinkovic, con i 5 reti in attivo. Dopo il serbo si classificano Luis Alberto, Lulic e Parolo (4 gol) e Cataldi (2). Chiudono la classifica, con una rete a testa, Marusic e Badelj.

