Lazio, non solo Inzaghi: per la panchina del Milan spunta Jardim

Inzaghi ha preso tempo per il rinnovo. La fumata grigia dopo l'incontro con Lotito di ieri sera tiene aperta l'ipotesi che porta all'addio del mister piacentino alla Lazio. Con il passare dei giorni però, quello che sembrava essere il candidato numero uno per il dopo-Allegri alla Juventus, è diventato sempre più vicino al Milan. In casa rossonera c'è aria di rivoluzione, e oltre a Leonardo molto probabilmente saluterà anche Gattuso. Un doppio scambio di poltrone che potrebbe portare a Milanello due volti nuovi in coppia: Luis Campos, ds del Lille, è in pole per sostituire Leonardo, e con sé potrebbe far arrivare anche il tecnico del Monaco Leonardo Jardim. L'allenatore francese, che nel Principato ha vinto la Ligue 1 nel 2016/17, è un pupillo di Campos e sarebbe la sua prima scelta. L'interesse per Inzaghi rimane, ma l'arrivo dell'attuale ds del Lille potrebbe cambiare le carte in tavola.

