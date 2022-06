Lazio, non solo Zaccagni: anche Romero aspetta solo Auronzo

Prima Zaccagni, ora anche Romero: il folletto fa il conto alla rovescia per il ritiro di Auronzo, dove si giocherà le sue carte per convincere Sarri...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Manca sempre meno e la Lazio tornerà ad allenarsi sul prato dello Zandegiacomo di Auronzo. In questi giorni i ragazzi di Sarri finiranno le loro vacanze e svolgeranno le visite mediche. La partenza verso per le Tre Cime di Lavaredo è fissata per il 5 Luglio. Tra i convocati ci sarà anche Luka Romero, l'ala argentina in questo ritiro vuole dimostrarsi in grado di aiutare e di diventare un'opzione concreta per il mister. Il "folle tto", come lo chiamavano in Argentina, non vede l'ora di tornare in campo e ammaliare il pubblico con le sue giocate, come mostra anche la sua ultima storia Instagram. Romero, infatti, ha postato una foto in cui indossa la maglia della Lazio, accompagnata dalle emoticon della clessidra e del pallone, proprio come fatto da Zaccagni poco tempo prima. Questo a dimostrazione della tanta attesa e della voglia di calcio che hanno i giocatori della Lazio, i quali a breve torneranno a indossare gli scarpini e ad abbracciare il loro pubblico.