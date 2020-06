Lazio, numeri da record: il ruolino di marcia in casa e fuori

Ci siamo quasi, il 24 giugno la Lazio di Simone Inzaghi riprenderà la sua rincorsa al titolo. La Juventus è avanti di un solo punto e mancano ben 12 giornate. Per colpa del coronavirus si giocherà a porte chiuse ed entrambe non avranno l'ausilio del loro pubblico che mai come in questa stagione ha fatto la differenze. Come sottolinea l'edizione odierna de Il tempo, l'Olimpico si è dimostrato un vero talismano per Immobile e compagni: nel proprio stadio sono arrivate 11 vittorie e 3 pareggi. Una media punti di 2,57 a partita, segnando 39 gol e subendone appena 10. Non è mai successo di dover lasciare il terreno di gioco dopo una sconfitta: le uniche due infatti sono arrivate in trasferta (Spal e Inter). Anche lontana dalla Capitale, la Lazio è riuscita a tenere un rendimento elevato: 26 punti (8 vittorie e 2 pari) ottenuti in 12 turni, che si aggiungono ai 36 messi a referto nelle gare casalinghe. I meriti vanno condivisi con i tifosi, che non hanno mai fatto mancare il proprio supporto. Da Bologna a Milano, passando per Genova e Reggio Emilia, il popolo laziale è sempre stato accanto alla squadra di Inzaghi. Alla ripresa la gente dovrà seguire in tv i match e caricare le aquile a distanza, ma la voglia di vincere rimane.