Lazio Nuoto, battaglia finita: la sezione torna nella piscina della Garbatella

La Lazio Nuoto è tornata a casa. Come da accordi dopo lo slittamento del 27 dicembre, ieri mattina i rappresentanti del Dipartimento Sport di Roma Capitale hanno infatti effettuato il sopralluogo e consegnato le chiavi della piscina della Garbatella a Massimo Moroli. Il presidente ha dichiarato: “Sono stati due anni molto duri, sappiamo che ci sono ancora da risolvere diversi problemi di carattere burocratico prima di mettere in funzione a pieno regime la struttura, ma sappiamo anche che come noi tutti gli utenti hanno sofferto tanto per questo continuo passaggio di gestioni. Per questo cercheremo di venire incontro quanto più possibile alle esigenze di tutti. Confidiamo nella nuova Amministrazione capitolina, con cui ci sembra di aver finalmente ritrovato quel dialogo naturale andato purtroppo perso negli scorsi anni. Ed a cui rivolgiamo il nostro ringraziamento e l'auspicio di poter intraprendere un cammino importante insieme. Come merita un simbolo della nostra città, come la Lazio Nuoto, e l'intera comunità”.