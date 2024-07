Lazio, nuova avventura per Alessandro Rossi: "Voglio tornare in alto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

I successi con la Primavera, l'esordio in prima squadra con Inzaghi e tante esperienze in giro per l'Italia. Si apre un nuovo capitolo della carriera di Alessandro Rossi: dopo la parentesi al Monterosi, il centravanti ha firmato con il Legnano, club di Serie C: "Mi aspetto di lavorare tanto, giorno dopo giorno, per migliorare senza fermarci. L’anno scorso questa squadra ha toccato l’apice ma vedo ragazzi che si sono messi tutto alle spalle ripartendo a testa bassa". E poi ha aggiunto: "Porto la mia esperienza che ho fatto in questa categoria per aiutare i compagni, da cui però sono pronto ad imparare tanto sia dai più grandi che dai più piccoli. Bisogna cercare di formare un’amalgama per lottare in ogni momento di qualsiasi partita". Nell'intervista rilasciata all'Arena, Rossi ha concluso: "Spero di far bene e di farmi conoscere in fretta anche dai tifosi. Sono un ragazzo umile che si mette a disposizione della squadra, so fare gol e so fare assist, vengo da un po’ di anni negativi sia per gli infortuni che per altre situazioni che però sono superate, arrivo a Legnago nel migliore dei modi e sono pronto a ritornare nei palcoscenici dove sono stato in passato".