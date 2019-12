Lazio, nuova avventura per Basta con il gruppo di Pastorello: i dettagli - FT

Da qualche mese ha terminato la propria avventura con la Lazio, e Dusan Basta è pronto a rimettersi in gioco in una nuova veste. L’ex difensore biancoceleste si occuperà di monitorare il mercato della Serbia per il gruppo di procuratori di cui fa parte Fabio Pastorello, uno dei più importanti in Italia. L’ufficialità è stata data sul profilo Instagram del P&P Sport Management: “Trasferta a Parigi per Pastorello e Luciani, che (ri)accolgono nella famiglia P&P Dusan Basta, stavolta con una nuova veste. Basta, che vive a Belgrado, si occuperà infatti di monitorare per il gruppo il mercato della Serbia: benvenuto Dusan”.

