Lazio, nuovo sondaggio per i tifosi: la scelta sarà decisiva col Verona

© foto di Federico Gaetano

Lazio - Hellas Verona decreterà il destino della squadra di Maurizio Sarri. L'ultima partita in programma allo Stadio Olimpico di Roma sarà determinante per la corsa all'Europa: vincere è un'esigenza. Il supporto dei tifosi sarà altrettanto decisivo per guidare la Lazio verso la vittoria e proprio per questo Binance ha deciso di chiamarli in causa per l'ultima di campionato attraverso dei sondaggi. "Aiuta la Lazio a scegliere la miglior playlist per l'ultima partita di stagione contro il Verona". Di seguito la foto e il link incorporato nel tweet per poter votare.