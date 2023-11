Lazio | Nuvole su Bologna che sogna: Sarri all'esame Thiago Motta

Fonte: Dal nostro inviato a Bologna Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi

Un insolito venerdì di Serie A. L’undicesima giornata si apre con l’anticipo prima del weekend tra Bologna e Lazio. Giorno particolare e abbastanza insolito per giocare e il cielo sopra il capoluogo dell’Emilia Romagna non sembra d’accordissimo. Nuvole e pioggia questa mattina su Piazza Maggiore e dintorni e temperatura che si aggira attorno ai 12 gradi. Le condizioni climatiche sono destinate a migliorare nel corso della giornata e non dovrebbero influire sul match del Dall’Ara. C’è un grande clima in città, si respira l’atmosfera delle grandi occasioni, oltre al buon profumo delle sue specialità culinarie. Bologna sogna l’Europa e questa sera c’è un big match che rischia di decidere il futuro della squadra rossoblu. Davanti la Lazio, reduce da tre successi consecutivi in campionato e a caccia di punti per risalire la classifica. Sfrecciano le biciclette in giro per la città, tanti i turisti in attesa dei laziali, ridono e scherzano gli studenti tra una lezione e l’altra. Bologna è anche la sede della più antica università del mondo occidentale. Oggi per Sarri ci sarà l’esame Thiago Motta. L’imperativo è superarlo senza se e senza ma. I bonus sono esauriti e il rettore Serie A non concederà altri appelli.