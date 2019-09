Lazio, occhio alla Spal. Mattioli (pres.): "Tra poco sentirete parlare di noi..."

Gli zero punti in classifica cozzano un po' con il valore e le ambizioni della Spal. Domenica, a Ferrara, la Lazio dovrà fare attenzione: in campo scenderanno degli avversari vogliosi di fare bene e smuovere il proprio campionato. Non deve ingannare l'inizio di stagione balbettante degli uomini di Semplici, rimontati a pochi minuti dalla fine dall'Atalanta alla prima, e battuti nel recupero dal Bologna alla seconda. Il presidente degli emiliani, Walter Mattioli, questa mattina ha ribadito quali sono gli obiettivi del club. Ecco le sue parole nella conferenza di presentazione della partnership tra Spal e Volvo: “I prossimi tre anni saranno stupendi, non solo sotto l’aspetto dei risultati. Siamo una società che sta facendo le cose in modo serio e programmatico, secondo le proprie disponibilità. Nei prossimi giorni sentirete parlare di noi anche per altri motivi e riconoscenze che ci verranno attribuite. Vogliamo rimanere in Serie A, e vogliamo continuare a mantenere quel rapporto eccezionale che ci lega con la città e la tifoseria”.

