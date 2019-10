Lazio, Oddi: "Atalanta squadra organizzata. Lazzari? Se non lo servono..."

Domani torna il campionato, e all'Olimpico andrà in scena Lazio - Atalanta. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex biancoceleste Oddi: "Lazzari viene servito poco e male, è anche per questo che finora non lo abbiamo visto al massimo delle sue potenzialità. La Lazio gioca troppo sul fronte sinistro e poco su quello destro, anche questo influisce. In ogni caso bisogna insistere su di lui, perché il giocatore c'è, le qualità non le ha perse per strada. L'Atalanta? Il loro segreto è l'organizzazione societaria, un settore giovanile che produce talenti e un centro sportivo all'avanguardia".

