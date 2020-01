Lazio, Oddi: "Con la Spal necessario vincere, poi occhio al Verona..."

Roma - Lazio termina 1 a 1, ora gli uomini di Inzaghi dovranno pensare ai prossimi impegni. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi: "La Lazio è entrata in campo con timore, non mi spiego il fatto che la Roma abbia tenuto in mano il pallino del gioco senza subire pressing. Loro hanno preso fiducia, ovviamente. L'approccio è stato passivo, non so se Inzaghi l'ha studiata così o meno. All'andata la Lazio ha fatto il favore alla Roma, ieri è stato il contrario. Per come è andata la gara, il pareggio va benissimo. I biancocelesti possono subito rifarsi con le prossime partite. Con la Spal è obbligatorio vincere, non è possibile altro risultato. Con il Verona sarà più difficile, è una delle squadre che gioca meglio".

