Lazio, Oddi: "Meglio la Champions League che vincere la Supercoppa"

Supercoppa Italiana o Champions League? Giancarlo Oddi non ha dubbi: meglio l'Europa che conta, questa Lazio deve fare il salto di qualità. Ecco le sue parole rilasciate a Radiosei: "Senza Europa League ovviamente c'è più pressione sul campionato. Le partite 'facili' devono diventare routine e, soprattutto, i famosi tenori non possono mai sbagliare. Supercoppa Italiana o Champions League? Non ho dubbi, preferisco qualificarmi in Champions, oltretutto la Supercoppa l'abbiamo vinta recentemente con la Juventus. Sassuolo-Lazio? La classifica parla chiaro, ma l'atteggiamento dei giocatori deve essere giusto e le motivazioni al massimo. Non è una sfida senza rischi, abbiamo già visto con il Lecce che le partite possono diventare fastidiose anche quando sulla carta sembrano indirizzate da un verso piuttosto che l'altro”.

LAZIO, L'AD MACRON PAVANELLO PARLA DELLA MAGLIA DEI 120 ANNI

ROMA: LA SOCIETA' E' IN VENDITA

TORNA ALLA HOMEPAGE