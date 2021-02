Lazio, Oddi: "Necessario tornare concentrati, con il Bologna servono tre punti"

Un nuovo impegno alle porte per la Lazio, che domani affronterà il Bologna. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Oddi: "Dietro la Lazio fa fatica, quando non ci fanno gol gli altri glieli facciamo fare noi. Bisogna stare più attenti, ora serve dimenticarci del Bayern che è fuori categoria. Con due o tre pezzi importanti io credo che la Lazio possa comunque lottare anche in Champions League. Necessario tornare con i piedi a terra e lottare per tornare in Champions il prossimo anno, sarà dura. Con il Bologna serve vincere, non è una squadra che può metterci in crisi. Ha buoni giocatori ma sulla carta la Lazio è superiore".