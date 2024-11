Lazio, Oddi pazzo di Rovella: "È tra i migliori centrocampisti italiani"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa

Ai microfoni di Radiosei l'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi ha parlato di alcuni dei protagonisti della nuova Lazio di Baroni. Tra questi ha detto la sua su Rovella, Pedro, Castellanos e Zaccagni, ancora una volta fuori dalla Nazionale italiana. Ecco le sue dichiarazioni in merito: “Pedro rispetto alla scorsa stagione è quello che sta rendendo di più, ma anche Castellanos sta andando già oltre. Rovella è tra i migliori centrocampisti italiani, non arrivo a dire il migliore in questo momento. Gioca come avrebbe dovuto sempre giocare, mediano a tutto campo, non circoscritto in una posizione davanti la difesa. Lui è uno che va molto, in entrambe le fasi. La Lazio di oggi tutti sono collocati nella propria posizione. Zaccagni non convocato in nazionale? Sembra strano, è uno dei migliori calciatori della squadra di Baroni. Onestamente è una domanda che anch’io mi pongo”.