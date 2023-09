Lazio, Oddo: “Sarri ha raccolto poco. Con Cragnotti...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Cresce l'attesa per la sfida di domani che vedrà contrapporsi Lazio e Monza. Entrambe le formazioni hanno stupito nel corso della scorsa stagione e cercano adesso conferme dopo un inizio claudicante. Per l'occasione, ha parlato ai microfoni di Monza-News il doppio ex della sfida Massimo Oddo, che ha detto questo del match dell'Olimpico: "Monza e Lazio sono due squadre che giocano a calcio a viso aperto, sarà senza dubbio una bella partita. Entrambe sono formazioni che non speculano. Sarri, come ben sappiamo ormai, ama far giocare bene le proprie squadre, anche se finora ha raccolto davvero poco”.

Continua l'ex campione del mondo: “Sono stato l'ultimo acquisto della grande Lazio di Cragnotti e la prima cessione dal ritorno in Champions League. Diciamo che ho vissuto i bellissimi momenti di quella Lazio fortissima di Cragnotti e gli anni bui dell'era Lotito in cui rischiammo anche di retrocedere. Alla fine ho lasciato i biancocelesti in Europa e con la fascia da capitano al braccio. Questa cosa mi ha sempre riempito d'orgoglio".