Lazio, oggi è il giorno della partita: a Verona per continuare a volare - FT

"Matchday". La Lazio chiama a raccolta tutti, a Verona servirà essere uniti per trovare la continuità nelle prestazioni e nel risultato. Alle 15:00 i biancocelesti saranno impegnati sul campo del Bentegodi contro l'Hellas di Igor Tudor. Il post sui canali ufficiali social per ricordare l'appuntamento. La squadra di Sarri vuole dare un seguito ai tre punti presi contro l'Inter e alla buona prestazione con il Marsiglia. Unire le due cose oggi sarebbe la cosa migliore, ma con i gialloblu non sarà una passeggiata di salute. Per continuare a volare bisogna anche saper soffrire.