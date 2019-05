Lazio, Onofri: “Stagione da 7, peccato per il rendimento dei big”

L'ex calciatore e oggi noto opinionista sportivo, Claudio Onofri, ha fatto un bilancio sulla stagione della Lazio ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3. Ecco il suo giudizio, a metà tra la l'eccellenza per il trionfo in Coppa Italia e la delusione per il percorso in campionato: “Il voto della stagione della Lazio è molto sopra la sufficienza, ma il campionato doveva assolutamente chiuderlo in una posizione più alta in classifica. La Coppa Italia rimane un traguardo importante e prestigioso, ha un valore enorme. Compiendo una media assegnerei all’annata dei biancocelesti darei un sette. Peccato che Luis Alberto e Milinkovic non abbiano reso come nella scorsa stagione, e che Immobile non abbia segnato come lo scorso anno. Tutte queste componenti hanno fatto in modo che la Lazio faticasse non poco in campionato”.

MERCATO - “È mancata la continuità di prestazioni e di risultati. Quella del centravanti partenopeo è comunque una stagione importante nonostante il minor numero di gol. Vedremo che mosse compirà la società sul mercato, i giocatori che verranno confermati e quelli che verranno ceduti. Dipenderà tutto dal tecnico e dal modulo che utilizzerà. Tare è un ottimo direttore sportivo, conosce il calcio a 360°, ogni tanto è normale che non azzecchi qualche colpo dopo averne messi a segno parecchi”.

