Lazio, Orlando spiega: "Per la Champions lotterà fino alla fine"

Il pareggio contro l'Atalanta ha messo la Lazio ancora di più in carreggiata per la qualificazione alla prossima Champions League. In corsa, però, ci sono tantissime squadre, come Milan, Juventus, Fiorentina, Atalanta, Napoli e Inter. Ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato del percorso della squadra di Baroni in campionato. Ecco cosa ha detto: "La Juve rischia la Champions. Le tre davanti difficilmente molleranno. L'Inter è tornato quello dello Scudetto, Napoli e Atalanta vediamo chi hanno in panchina. Non puoi più sbagliare, vedendo anche le altro. O la Lazio o la Fiorentina fino alla fine starà lì a lottare con te".