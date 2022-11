Lazio, Orsato decreta il primo diffidato in vista dei prossimi match

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Partita intensa quella che si sta disputando all’Olimpico. Le squadre si stanno affrontando a viso aperto senza esclusioni di colpi. Il direttore di gara ha già sventolato i primi cartellini del match e per quanto riguarda la squadra di Sarri, si tratta purtroppo di Manuel Lazzari. Il biancoceleste ha rimediato l’ammonizione al 24’ per un fallo ai danni di Zalewski, con questa raggiunge quota quattro gialli ed entra in diffida.

