Lazio, Orsi: "Col Bologna goleada inaccettabile. E che non si parli di stanchezza"

© foto di Stefano Principi

Una Lazio scarica cade rovinosamente al Dall’Ara contro il Bologna di Italiano, tornando a Roma con la seconda goleada della stagione. 5-0, sconfitta senza appello e inaccettabile, che in classifica complica sensibilmente la situazione dei biancocelesti in ottica quarto posto, ora occupato dai felsinei. Fernando Orsi, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, si è espresso in questo modo sulla sconfitta:

“Bisognerebbe chiedere a Baroni il perché di questa sconfitta. Non è possibile pensare che con l’Inter succeda così; con il Bologna idem. Per me non è una questione di stanchezza. Come si fa a staccare la spina in una partita così importante alla fine del primo tempo? C’è qualcosa che non va, è la seconda volta che succede. Però quella di ieri è stata brutta, è stata anche peggio di quella dell’Inter. Contro il Bologna la Lazio non è praticamente mai esistita, non ha fatto niente, zero; surclassata da una squadra che gioca meglio, che è stata più brava. Ci si deve rendere conto che questo tipo di figure non si possono fare: io posso perdere con il Bologna, ma non in questo modo. Giocatori così esperti non possono staccare la spina in questo modo“.

