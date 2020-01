Lazio, Orsini: "Attenzione a non farci scippare Inzaghi. Mercato? Serve comprare"

Stefano Orsini (Caposervizio Rai del Tg3 regionale del Lazio, e Responsabile dello sport della Rai sempre per il Lazio), si è profuso in grandi elogi per mister Inzaghi ai microfoni di Radiosei: "L'entusiasmo di Formello ha chiuso alla perfezione un anno fantastico per vittorie e trofei. L'artefice di questo momento magico è Simone Inzaghi, metto lui sopra tutti. Un grande allenatore, sottovalutato, attenzione a non farcelo scippare. Per quello che sta facendo in questi quattro anni meriterebbe attenzioni da grandi club. Ai tifosi sta conquistarlo con l'amore, lui è laziale e grande amante di Roma. Speriamo che questo lo faccia restare a lungo in biancoceleste. In Italia ne sono esistiti pochi casi, ma in Inghilterra degli allenatori sono rimasti anche 20-25 anni. Perché no".

Poi il giornalista Rai ha riservato qualche voto ai biancocelesti. La regola era non dare la stessa valutazione a più giocatori, ecco quindi come ha distribuito i voti: "Luis Alberto merita un “8” per quanto ha fatto nel 2019. Nel suo ruolo è il più forte in Europa, è diventato un giocatore totale. Bravo sia in interdizione che fantastico negli assist. A Immobile do “7”, si è ricaricato dopo un inizio d'anno difficile. Sta segnando tantissimo e gol pesanti. Invece “6” a Milinkovic, è da “8” ma può fare più di quanto ha fatto quest'anno. Va stimolato. Il “5” lo riservo invece a Vavro. Non è da “3”, non è irrecuperabile, come una leggera insufficienza a scuola. Però deve mostrare quello che è realmente. Non mi sembra un fenomeno, lo pensavo già ad Auronzo". Infine, una battuta sul calciomercato e sulla prossima sfida col Brescia: "L'assenza di Leiva e Luis Alberto si farà sentire a Brescia. Bisogna intervenire sul mercato, anche senza Europa League non possono bastare quei 12-13 titolari che ha la Lazio. Persino Cataldi ora è in dubbio, quindi meglio prevenire che curare. Meglio comprare adesso per quest'anno e per il futuro, anche i Lulic e i Radu non sono eterni. Non dobbiamo sederci sulla nostra bellezza".

