Lazio, Panico: “Gara insidiosa con l’Udinese. Cataldi? Ottima alternativa…”

Patrizia Panico, ex calciatrice della Lazio ed attuale ct della Nazionale Under 15 maschile, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, dove ha detto la sua sulla gara contro il Cluj e quella, di domenica, con l’Udinese: “La vittoria di ieri della Lazio è stata fondamentale. Sono arrivate risposte positive da Cataldi, ormai un vero e proprio titolare aggiunto. Danilo è un'ottima alternativa a Leiva, in ripresa ma ancora lontano dai suoi standard abituali. Correa sta crescendo sotto il profilo delle marcature, ha dimostrato di poter giocare anche da prima punta, nonostante non abbia quelle caratteristiche. Domenica ci sarà l'Udinese, una gara sulla carta insidiosa perché c'è il rischio di sottovalutare l'avversario. I friulani non sembrano poter impensierire i biancocelesti ma sono fisici, per questo potrebbero creare un problema con il ritmo, sfruttando anche l'impegno europeo della squadra di Inzaghi. Mi aspetto un'Udinese di rimessa, sarà fondamentale quindi non lasciare spazi per le ripartenze bianconere”.

La Serie A unita contro il razzismo: la lettera firmata dalle venti squadre

Frosinone, tifosi della Lazio in fermento: arriva Beppe Signori

TORNA ALLA HOMEPAGE