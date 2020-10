Lazio, Pardo su Immobile: "Ha bisogno della Champions per dimostrare il suo spessore"

La Lazio vince e convince, trascinata dal suo bomber Ciro Immobile. La Scarpa d'Oro spazza via tutte le critiche arrivate settimana scorsa e sfodera una prestazione da top player, condita dal gol del vantaggio e dall'assist per la rete di Akpa Akpro. Così Pierluigi Pardo ha commentato la sua serata e quella di Morata, protagonista con la Juventus, con un tweet: "Martedì top per Alvaro Morata che vuole tornare quello dei gol pesanti del 2015. Un passo alla volta. E per Ciro Immobile che come ho detto a 'Tutti Convocati' ha bisogno della Champions per mostrare a tutti lo spessore raggiunto. Perché le grandi partite fanno i grandi giocatori."

Lazio - Borussia Dortmund, Costacurta: "Chiedo scusa a Immobile"

