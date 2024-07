Lazio, parla Caicedo: "Immobile è insostituibile!". E su Noslin...

TUTTOmercatoWEB.com

L'addio di Immobile ha scosso tutto il mondo Lazio. Vale anche per Felipe Caicedo, ex attaccante biancoceleste che è sempre stato molto legato al 'suo' capitano. Ai microfoni di tag24.it il centravanti ha parlato dell'addio di Ciro, esprimendo anche il suo pensiero sulle qualità del nuovo acquisto Tijjani Noslin. Ecco le sue parole.

"Non so se il ciclo di Ciro fosse finito. Dall’esterno credo piuttosto che probabilmente non si sentiva più al centro del progetto e quindi è andato alla ricerca di nuovi stimoli. Ha preferito mettersi di nuovo in gioco da protagonista, in un campionato che comunque resta competitivo. La Lazio perde molto, anche perché non è facile trovare subito un bomber capace di fare la storia, come ha fatto lui. Era una presenza molto importante anche nello spogliatoio, questo sicuramente. Secondo me se si pensa di poter sostituire uno come Ciro si fa un errore e si mette troppa pressione a chi verrà dopo di lui. Sarà sempre un paragone pesante per chiunque. difficile da sostenere".

"Noslin, per quello che ho visto, può essere un buon acquisto. E’ tecnico, veloce, ma gli va dato il tempo giusto per ambientarsi e non mettergli troppa pressione addosso. La piazza di Roma non è Verona e a livello ambientale è completamente diverso. Va aspettato, ma è sicuramente un buon giocatore che può giocare in tutta la linea di attacco. Questa stagione? Sono molto curioso, un nuovo ciclo sta iniziando e penso che la Lazio sarà una buona squadra. Il Verona di Baroni giocava bene, era un gruppo veloce, aggressivo. Penso che adesso bisogna dargli il giusto tempo e fargli sentire la giusta fiducia".