Lazio, parla Martini: "C'è un'identità di gioco chiara. Puntiamo alla Champions..."

© foto di Federico Gaetano

Lunga intervista ai microfoni di tag24.it per l'ex terzino Luigi Martini, che ha parlato del momento che sta vivendo attualmente la Lazio di Baroni. Dopo la grande vittoria in trasferta contro il Torino, infatti, i biancocelesti dovranno affrontare il Nizza in Europa League. Questo il suo pensiero: "Il mister ci è riuscito più in fretta di quanto io mi aspettassi. Quello di ieri è un ottimo risultato, non tanto per la vittoria in sé e per sé a Torino, che comunque è fondamentale visto che parliamo di un club che lavora da anni con l’obiettivo di arrivare in Europa, ma soprattutto per il modo in cui è arrivata. Ho visto una squadra con una chiara identità di gioco, che voleva tenere la palla sempre. La Lazio ha dimostrato di essere un gruppo coeso e preparato e questo a mio avviso è un ottimo inizio".

"Ci sono sempre due modi per portare a casa il risultato uno è come faceva Trapattoni, che è rimasto nella storia per la capacità di chiudersi, per poi ripartire in contropiede. L’altra invece è quella di non far respirare gli avversari, un po’ come faceva la nostra Lazio del 74. Fondamentalmente o sei bravo a non prendere gol, oppure ne devi fare sempre uno in più dell’avversario e credo che questa sia la richiesta di Baroni. Questa squadra è sulla strada giusta e il tecnico ha le idee chiare. Non è detto che si riesca sempre a vincere, ma la vittoria col Torino dà a mio avviso un’indicazione precisa. Credo che sia obbligatorio provare a lottare per la Champions. Io sono molto fiducioso perché quando si fa una partita come quella vista ieri, i calciatori poi ci prendono gusto. Sanno di poterlo fare e penso che tutti ora si stanno convincendo di poter raggiungere obiettivi importanti. Non ho dubbi che ci proveranno fino alla fine".

"Tavares è un terzino eccezionale e quando la spinta arriva da quella parte, in quel modo, la squadra non può che giovarne. Questa estate sono arrivati giocatori poco noti e meno conosciuti, ma stanno dando dimostrazione di enorme qualità. Secondo me ora la Lazio conta più sul gruppo che sul singolo e infatti vanno in gol tutti. Fino a questa estate eravamo Immobile dipendenti, mentre ora tutti hanno la possibilità di segnare e questo è un dato che non può essere sottovalutato. Europa League? Esordio straordinario con la Dinamo Kiev. E’ andata molto meglio di come mi aspettavo, mentre con il Torino ero convinto che la Lazio potesse fare una prestazione del genere. Continuiamo così e ce la faremo".