Lazio - Parma: Cataldi verso una maglia da titolare sei mesi dopo l'ultima volta

Mancano poco più di 24 ore e la Lazio scnederà in campo contro il Parma nel match in programma all'Olimpico alle 20:45. Mister Inzaghi schiererà la miglior formazione tenendo conto delle assenze e degli infortunati. Out Leiva e Pereira e anche Milinkovic ed Escalante non ancora al 100% e un centrocampo da dover ridisegnare. Spazio quindi a Danilo Cataldi che domani tornerà ad indossare la maglia da titolare a quasi sei mesi dall'ultima volta. Una stagione difficile per il numero 32: il dodicesimo uomo l'anno scorso, impiegato pochissimo quest'anno, solo due volte dal 1° minuto. Una chance importante quella di domani per dimostrare ancora una volta il suo valore e perché no per delineare anche il suo futuro.

