Lazio - Parma, D'Amico: "Partita importante per il futuro di Inzaghi"

Archiviata la brutta sconfitta con il Cluj la Lazio pensa già al Parma per il riscatto. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Vincenzo D'Amico ha detto la sua, anche sulle scelte del tecnico biancoceleste: "Vorrei sapere anche io cosa succede alla Lazio. Con la Sampdoria e la Roma ho visto una squadra all'altezza. Poi c'è stata la Spal e il Cluj che hanno smorzato l'entusiasmo. Spero che come dice Inzaghi si possa recuperare, peggio di così non si pò. Forse qualcuno non fa il suo lavoro con entusiasmo? Non voglio pensare a questo, sono ottimista. Problemi di mentalità? Non credo. C'è un calo fisico nel secondo tempo. Mi preoccupa che non ci siano occasioni da gol. Voglio sperare che sia un momento di forma non eccezionale".

SU INZAGHI - "Sta prendendo delle decisioni non giuste. Forse pensava di poter vincere anche senza i giocatori importanti. Lazio - Parma diventa già una partita importante per il futuro di Inzaghi. Assurdo che sia così dopo il buon pre-campionato e le prime due partite. Poi si dovranno prendere dei provvedimenti, prima che sia troppo tardi".

LAZIO, LE COSE DA CUI RIPARTIRE DOPO IL CLUJ

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

TORNA ALLA HOME PAGE