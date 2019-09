Lazio - Parma, le statistiche del match: buoni numeri contro gli emiliani

La Lazio vuole ripartire contro il Parma. L'obiettivo di Inzaghi è mettersi definitivamente alle spalle le due sconfitte contro Spal e Cluj e ricominciare a correre. La Champions League non aspetta e, con la sfida all'Inter di mercoledì che incombe, per i biancocelesti è importante fare punti. Di seguito le statistiche del match.

Sarà il 54 esimo confronto diretto totale considerando Serie A e Coppa Italia tra Parma e Lazio.

Il bilancio complessivo sorride alla Lazio con 24 vittorie, 15 pareggi e 14 sconfitte.

Lazio imbattuta da 8 gare contro il Parma con 6 successi e 2 pareggi.

Lo scorso anno nella gara d'andata la squadra di Inzaghi si impose al Tardini: Immobile su rigore e Correa i marcatori.

Nella gara di ritorno giocata il 17 marzo all'Olimpico la Lazio si impose 4-1 con gol di Marusic, doppietta di Luis Alberto e lulic. Per i crociati Sprocati.

Nei due precedenti della scorsa stagione tra Inzaghi e D'Aversa 2 successi per il biancoceleste.

Da giocatore Inzaghi ha affrontato 7 volte il Parma con un bilancio più che positivo: 4 successi, un pari e 2 ko.

Inzaghi in carriera ha segnato 4 gol al Parma, di cui 3 con la maglia del Piacenza.

D'Aversa da calciatore ha affrontato 3 volte la Lazio: 1 vittoria e 2 sconfitte.

I due ex Parolo e Sprocati hanno già segnato in due precedenti: il biancoceleste nel 2015, il gialloblù nell'ultimo di marzo.

Lulic, oltre che nello scorso Lazio - Parma, ha realizzato una rete anche nel marzo 2014.

Immobile va in gol contro il Parma da 3 partite consecutive.

