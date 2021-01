Lazio - Parma, Vavro convocato e utilizzabile in Coppa Italia: ecco cosa dice il regolamento

Denis Vavro torna a fare parte dei convocati della Lazio in vista del match di questa sera di Coppa Italia contro il Parma in programma allo stadio Olimpico alle 21:15. La decisione di far rientrare lo slovacco deriva dall'infortunio di Luiz Felipe che a breve verrà operato e dovrà stare fuori per almeno due mesi. In campionato tuttavia il difensore non potrà essere aggiunto, senza prima escludere un altro giocatore. Questo perché in Coppa Italia il regolamento afferma che: "Alle gare della Competizione possono prendere parte tutti i calciatori tesserati federalmente per le singole società (...). A scanso di ogni possibile dubbio interpretativo relativo a quanto precede, si precisa che non si applicano alle Competizione le norme che disciplinano il numero massimo di calciatori utilizzabili nei singoli Campionati eventualmente in vigore nella stagione di riferimento". In Coppa Italia quindi non c'è un numero massimo di calciatori che possono essere inseriti, al contrario invece di quanto accade per le liste campionato e Champions.

Roma, entrano al Flaminio per girare un video: denunciati 21 tifosi giallorossi

Coronavirus / Serie A, la lista dei calciatori positivi al Covid

TORNA ALLA HOMEPAGE