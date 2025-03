Lazio, Patric a Sky: "Crediamo nella finale di Europa League. A Romagnoli ho detto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della sfida tra la Lazio e il Viktoria Plzen è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il difensore biancoceleste Patric che svelato l'obiettivo di arrivare in finale e raccontato un retroscena sul gol di Romagnoli: "Ultimamente gli piaceva andare sul secondo palo, ma gli avevo chiesto di andare io e di non rompere e fidarsi di andare sul primo palo che avrebbe segnato. Dobbiamo pensare partita per partita, l’obiettivo è la e crederci, essere positivi in ogni partita e pensare che possiamo arrivare in finale, ma ragionando partita per partita".