Lazio, Patric "lottatore" in versione Rocky Balboa - FOTO

Una Lazio ottima quella che ieri è scesa in campo a Cagliari e che ha battuto la squadra di Di Francesco grazie alla prima rete in campionato di Lazzari e al gol di Ciro Immobile che ha chiuso la gara. Alla fine del match tutti i giocatori biancocelesti hanno postato un messaggio sui social per celebrare la prima vittoria in campionato e non solo. Patric, 90' in campo per lui ieri, oggi si è immortalato in una Instagram story con l'accappatoio della Lazio in versione Rocky Balboa con tanto di sigla del celebre film e posa da boxer. Un vero lottatore!.

Serie A, Lazio - Atalanta: dove vederla in tv e in streaming

Lazio, 28 anni fa l'esordio di Paul Gascoigne in biancoceleste

TORNA ALLA HOME