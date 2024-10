Lazio, Pedro a Dazn: "Spero di aiutare sempre così. La mia esultanza..."

Nel post partita di Lazio - Empoli, Pedro è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara vinta dai biancocelesti proprio grazie al suo gol. Queste le sue parole: "Sono molto contento per la vittoria. La cosa più importante è stata la prestazione: dopo il gol subito abbiamo lavorato molto bene insieme. Le parole di Baroni per me sono una soddisfazione, è speciale. Lavoro forte sempre per aiutare la squadra. Spero di riuscire ad aiutare sempre quando entro in campo. La mia esultanza? È per la mia quarta figlia che è nata, ma anche per la mia ragazza che è qui allo stadio. Sosta? Peccato, siamo in un buon momento. Ora recuperiamo e torniamo a lavorare forte".