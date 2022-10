Lazio, Pedro e Romero in fibrillazione: la carica in vista dello Sturm - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo! Ormai è questione solo di ore e alle 18:45 la Lazio farà il suo ingresso in campo per affrontare lo Sturm Graz. I biancocelesti sono partiti ieri alla volta dell’Austria, hanno fatto visita allo Stadion Graz Liebenau con il consueto walk around. Hanno potuto scrutare e studiare lo stadio che li accoglierà oggi, il prato che calpesteranno e sul quale dovranno darsi battaglia per allontanare definitivamente il brutto ricordo di Herning e dimostrare il loro valore. C’è attesa, le aquile fremono e lo testimonia la Instagram story di Pedro. “Pronti per domani, col mio amico” si legge nello scatto insieme al suo compagno Luka Romero.

