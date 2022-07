Lazio, Pedro euforico: "Grazie per l'affetto e i messaggi ricevuti oggi" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

"Grazie per questa giornata speciale e per tutti i messaggi di affetto che ho ricevuto oggi. Non ho parole per descrivere quello che ho provato oggi in questo giorno speciale per me. Ancora mille grazie a tutti!". Con questo messaggio postato su Instagram Pedro ha voluto chiudere quella che per lui è stata una giornata da ricordare. Lo spagnolo ha compiuto 35 anni e ha ricevuto l'affetto di tantissimi ex compagni prima e dei suoi compagni di squadra oggi nella Lazio che in ritiro in Germania gli hanno fatto recapitare anche una torta per omaggiarlo.