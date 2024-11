Lazio, Pedro mordente: "Continuiamo così". Castellanos e Vecino... - FOTO

Una Lazio straripante quella che si è vista ieri al Sinigaglia, che ha mandato ko il Como e ha agganciato il terzo posto in classifica. Il turno infrasettimanale per i biancocelesti si conclude con grande soddisfazione e una prova superata a pieni voti. La festa dal campo si è spostata sui social, quasi immediate le reazioni della squadra di Baroni e tra i tanti che hanno espresso la loro contentezza, anche Pedro, Vecino e Castellanos.

Pedro ha condiviso una foto di gruppo, a sottolineare quanto sia un punto di forza, accompagnato dal messaggio "+3 Continuamo così !!! Forza Lazio !!!". Vecino ha pubblicato la stessa foto accompagnata da un cuore celeste e Castellanos un carosello di scatti e un "+3" che si legge sotto nella caption.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE