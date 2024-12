Lazio, Pedro parla alla squadra: "Continuiamo così e..." - FOTO

La vittoria col Napoli ha alzato ancor di più l'entusiasmo in casa Lazio e dato maggiore fiducia in vista dello scontro diretto, sempre con i partenopei, in campionato. Domenica alle 20:45 al Maradona si disputerà un'altra gara importante con un peso specifico per entrambe le squadre e così Pedro ha parlato alla squadra via social. Lo spagnolo si è complimentato con tutti i compagni e in particolare con Noslin, poi ha indicato anche la direzione in cui proseguire per poter riprendere il trend interrotto con il pareggio in Europa e la sconfitta col Parma in Serie A.

"Bella prestazione di tutta la squadra per conquistare il prossimo turno di Coppa Italia! Complimenti a Noslin per la tripletta! Continuiamo così…" è il messaggio che si legge sotto il suo ultimo post che accompagna un carosello di scatti della serata vissuta all'Olimpico

