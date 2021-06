Lazio, Pedullà: "Lotito potrebbe rispondere stasera all'annuncio di Inzaghi" - FT

Questa sera è previsto l'incontro tanto atteso tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e Maurizio Sarri, per parlare direttamente del suo approdo sulla panchina biancoceleste. Alfredo Pedullà, attravero un tweet ha aggiunto dei particolari soprattutto sulla durata della trattativa: "All'annuncio di Inzaghi all'Inter stasera Lotito può prepararsi a dare una risposta. Sensazioni non contano, serve che loro parlino, non andremo oltre sabato o domenica per una decisione. E già stasera sarà indicativa ".

