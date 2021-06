Lazio, mezza Under 16 in Nazionale: Corradi pre-convoca cinque biancocelesti

Mario Giubrone, Marco Nazzaro, Alessandro Milani, Federico Magro e Antonio Troise. Sono i ragazzi inseriti nella lista dei pre-convocati stilata da Bernardo Corradi, allenatore della Nazionale Under 16. Una grande soddisfazione per la Lazio e per tutto il comparto del settore giovanile, che sempre più sforna talenti per le selezioni giovanili dell'Italia grazie all'ottimo lavoro del responsabile Mauro Bianchessi. Le convocazioni ufficiali verranno diramate domani 4 giugno.