Lazio, Pellegrini: "Gestione del gruppo perfetta da parte di Inzaghi

L'ex difensore Luca Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare del momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi in campionato e in Europa: "Quest'anno con il Covid c'è un avversario in più per gli allenatori. La Lazio sta ritrovando lo smalto perso dopo il lockdown, si sta riavvicinando ai valori di autostima e convinzione mentale che è stata l'anno scorso. Ovviamente dovrà migliorare il rendimento casalingo, dove finora ha vinto una sola volta in campionato. Quest'anno però c'è anche la Champions League, che porta via molte energie. I biancocelesti si stanno comportando molto bene in Europa, mi piace la gestione psicofisica del gruppo di Inzaghi, che si migliora ogni anno insieme alla sua squadra".

