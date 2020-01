Lazio, per Euro 2020 a Trigoria il mister del 26 maggio

Il Gruppo A di Euro 2020 avrà come sedi Roma e Baku. L'Italia di Mancini giocherà tutte e tre le partite all'Olimpico, la prima con la Turchia, la seconda con la Svizzera. Come riportato dal sito ufficiale della Figc tutte le nazionali hanno scelto le sedi dei raduni e, se per gli azzurri la base è Coverciano, una sorpresa arriva dagli elvetici. La Svizzera si allenerà a Roma, in particolare a Trigoria, nel centro sportivo messo a disposizione dalla Roma. Vladimir Petkovic, allenatore della Lazio nella storica finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013, avrà così Trigoria come campo di riferimento. Come alloggio invece è stato scelto l'Hotel Sheraton Parco de’ Medici.

LAZIO, IL REPORT DELLA RIPRESA A FORMELLO

LAZIO, IL RESPONSO DEL GIUDICE SPORTIVO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE