Lazio, Pereira cerca conferme: il 2021 può essere l'anno della svolta

Vuole prendersi la Lazio, Andreas Pereira. È stato l'acquisto estivo di maggior qualità, arrivato dal Manchester United per dare un ricambio di spessore a Inzaghi, e affrontare al meglio tutte le competizioni. Eppure il belga naturalizzato brasiliano, non è ancora riuscito a imporsi. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, in 14 presenze totali, Pereira ha giocato solo 2 volte titolare, e ha segnato 1 gol solo, non realizzando neppure un assist.

QUESTIONE DI TEMPO – La determinazione non manca di certo all'ex United, e spesso Inzaghi lo ha elogiato per le sue caratteristiche fisiche e tecniche, e per le capacità di adattamento nel suo 3-5-2. Può fare la mezz'ala, ma anche la seconda punta, e forse il suo rendimento a fasi alterne è dovuto proprio alla sua duttilità tattica. Pereira deve trovare la sua dimensione precisa, ma ha già dimostrato di trovarsi bene a Roma, è molto attivo sui social network e vuole fare bene con l'aquila sul petto. L'auspicio è che il 2021 sia per lui e per tutto l'ambiente biancoceleste, l'anno della sua consacrazione con la Lazio.

