Lazio - Pes 2021, possibile partnership con Konami

Con la nuova stagione sportiva, vengono presentate anche le nuove edizioni dei videogiochi sul calcio. FIFA21 e Pes2021 sono già sulla bocca di tutti per le novità inserite e i club con cui sono state strette delle collaborazioni. In Italia, Juventus e Roma si sono legate con il videogioco targato Konami, perdendo i loro nomi su FIFA21, mentre alle milanesi è successo il contrario. Ciò che starebbe rendendo gli appassionati in fibrillazione, sarebbe l'ultima indiscrezione uscita: anche la Lazio starebbe entrando a far parte del team Pes. Infatti nelle retrocopertine del retail del gioco, sarebbe comparso anche il simbolo del club capitolino.

IL PRECEDENTE - Già nel 2009 le due parti hanno avuto modo di collaborare, portando il logo di Pes 2009 sulle maglie della Lazio per la sola partita contro l'Inter all'Olimpico. A mostrare lo sponsor sulla maglia, fu scelto proprio Simone Inzaghi, attuale allenatore laziale.