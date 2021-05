Lazio, Pesaresi: "L'addio di Inzaghi una grave perdita. Ma Sarri..."

Emanuele Pesaresi è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste. L'ex difensore della Lazio si è espresso, prima di tutto, sull'addio di Simone Inzaghi: "È una grave perdita perché in questi anni ha dimostrato il suo valore. Non condanno però la sua scelta perché rinnovare tutto dopo cinque stagioni fa sempre bene. La Società cercherà sicuramente di prendere un allenamento importante per rimpiazzarlo. Tutti gli allenatori sono fedeli al proprio modulo ma la Lazio ha giocatori di qualità. Erede di Inzaghi? Difficile rispondere, soprattutto se si sceglie tra un target alto. La bravura dell'allenatore però rimane quella di sapersi adattare alla rosa a disposizione".

IDEA SARRI - "Circolano anche i nomi di Mihajlovic e Sarri. Maurizio L'ho avuto ad inizio carriera a Pescara, nel 2005. Quando mi allenò, era al suo primo anno da professionista. Mi chiesi subito come mai non fosse arrivato prima ad allenare a certi livelli perché era già meticoloso e preparato, come ha poi dimostrato la sua carriera. Dimostrò subito di avere molti requisiti giusti. Se dovesse arrivare, la Lazio farebbe una grande scelta. Viene da una lunga gavetta, ha allenato in ogni categoria".

IL MIGLIORE DELLA STAGIONE - "Milinkovic è stato importante e continuo per tutto il campionato. Ha tutti i mezzi per fare bene, è un campione. La stagione dei biancocelesti è stata importante, nonostante gli infortuni ed il Covid. Quando mancano le pedine fondamentali per alcune partite, diventa complicato. La qualità, soprattutto davanti è sempre alta. Progetti futuri? Sto allenando il settore giovanile della Recanatese, vicino ad Ancona. Una società con ambizione, mi trovo bene e mi piace lavorare con i giovani".

