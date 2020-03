Lazio, Piscedda: "Fermarsi in questo momento di grazia può condizionare"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda per parlare di Lazio: "In questa situazione difficile capire quale possa essere il vantaggio da trarre. Giocare senza tifosi può condizionare. Ti esalti sia per il tuo pubblico che per quello avversario. Per me è un altro sport, non sono favorevole però all'interruzione. Sicuramente la pausa ti permette di recuperare alcuni giocatori, ma fermarsi in un momento di grazia come questo potrebbe condizionare.

