Lazio, Poli: "Sono molto contento per Caicedo, mi è sempre piaciuto"

Alla ripresa del campionato la Lazio avrà l'agenda piena di impegni, tra gare di campionato e di Champions League. Fabio Poli ha detto la sua sul percorso dei biancocelesti ai microfoni della radio ufficiale: "La Lazio avrà un bel tour de force, spero sia pronta fisicamente. Quando non si ha l'abitudine di giocare così tanto si hanno sempre dei piccoli problemi. In campionato sono tutti confronti alla portata".

CAICEDO - "Spero rientri Immobile, anche se c'è l'arma Caicedo: sono molto contento per lui. Ultimamente sta facendo cose importanti, gol anche molto belli. Negli anni scorsi ha fatto un po' di errori, ma quest'anno sta facendo molto bene. Ha una forza personale impressionante, poi sarà motivato anche dall'arrivo di Muriqi. A me è sempre piaciuto perché aiuta sempre e non crea mai fastidi. Fa sempre il suo e nel calcio di oggi in cui tutti si permettono di alzare la voce, lui lo vorrei sempre".

CAMPIONATO - "E' presto per capire chi ora può essere decisivo fino alla fine. Rimane tutto indecifrabile per la situazione che stiamo vivendo. In questo momento la Juve sembra barcollare, ma starei sempre attento ai bianconeri. Non saprei nemmeno chi possa prendere il suo posto. Allo stesso tempo è un bel torneo perché ci si può aspettare di tutto. Speriamo che torni la normalità, ma vorrei rimanesse questo equilibrio in classifica. L'Atalanta sta vivendo un momento difficile, ma anche lo scorso anno aveva dei problemi a questo punto, poi ha preso il via. Questa è una squadra che vive sull'organizzazione collettiva. Normale ci sia un momento di cedimento".