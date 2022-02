Lazio - Porto, Conceição sotto la Nord - FOTO&VIDEO

Una bella Lazio quella scesa in campo all'Olimpico. Una gara difficile in cui i biancocelesti sono passati i vantaggio con Immobile e poi hanno subito la rimonta del Porto firmata da Taremi su rigore e da Uribe. Nel finale anche il gol di Cataldi che però non basta per portare il match ai supplementari. Nonostante l'eliminazione i tifosi biancocelesti, dopo aver applaudito Sarri e la squadra, hanno chiamato sotto la Curva Nord anche Sérgio Conceição, ex biancoceleste mai dimenticato che è corso sotto il settore a salutare i supporter.

QUI PER IL VIDEO

Pubblicato ieri alle 20:52